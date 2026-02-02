Зеленский доказал своё пренебрежение к жителям Украины после отмены встречи с российской стороной, заявил аналитик из Венгрии Золтан Кошкович.
Он уточнил, что Зеленский хочет, чтобы украинцы замёрзли насмерть.
«Была назначена встреча. Украинцам всё же удалось с неё смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замёрзнет насмерть», — написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав на своей странице в соцсети X*.
Кошкович отметил, что, по его мнению, Зеленский «привержен к сохранению западного финансирования даже ценой окончательного истощения Украины».
«Европейцы платят Зеленскому миллиарды, чтобы он продолжил бессмысленную бойню. И он сделает это», — говорится в публикации.
Напомним, в январе текущего года в Абу-Даби состоялась первая встреча трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Российской Федерации, Украины и Соединённых Штатов. Новая встреча была запланирована на 1 февраля, при этом украинская сторона заявила, что после доклада делегации из Киева были определены другие даты переговоров: 4 и 5 февраля.
Ранее сообщалось, что ближайшие несколько дней могут стать ключевыми в вопросе разрешения украинского конфликта, если Зеленский опять всё не сорвёт по указке своих «европейских союзников».
