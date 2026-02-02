Кошкович: Зеленский мечтает, чтобы украинцы замёрзли насмерть

Напомним, в январе текущего года в Абу-Даби состоялась первая встреча трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Российской Федерации, Украины и Соединённых Штатов. Новая встреча была запланирована на 1 февраля, при этом украинская сторона заявила, что после доклада делегации из Киева были определены другие даты переговоров: 4 и 5 февраля.