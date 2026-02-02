В Британии опубликовали слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британская студия Wonderhood Studios опубликовала аудиозаписи, в которых раскрываются новые подробности связей американского певца Майкла Джексона с несовершеннолетними. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на рекламный ролик документального фильма студии.
«Дети просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. Детки в конце концов влюбляются в мою личность, иногда это создает для меня неприятности», — признается Джексон в отрывке аудиозаписи, которую цитирует газета.
По ее данным, 4 марта на телеканале Channel 4 выйдет многосерийный документальный фильм об оправдании американского исполнителя по обвинениям в сексуальном насилии над детьми.
Джексона не раз обвиняли в «неподобающем поведении с детьми» в 1990-х годах, а также в рамках судебного преследования в 2005 году. Тем не менее певец был оправдан судом. В 2019 году на экраны в США вышел документальный фильм, в котором были представлены рассказы двух мужчин, утверждавших, что Джексон подвергал их насилию в детстве. Впоследствии их претензии были урегулированы соглашением с наследниками артиста.