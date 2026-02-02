Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии опубликовали слова Майкла Джексона о дружбе с детьми

В отрывке аудиозаписи, которую цитирует газета The Guardian, певец говорит, что дети «влюбляются в его личность» и это иногда создает ему неприятности.

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Британская студия Wonderhood Studios опубликовала аудиозаписи, в которых раскрываются новые подробности связей американского певца Майкла Джексона с несовершеннолетними. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на рекламный ролик документального фильма студии.

«Дети просто хотят прикоснуться ко мне и обнять меня. Детки в конце концов влюбляются в мою личность, иногда это создает для меня неприятности», — признается Джексон в отрывке аудиозаписи, которую цитирует газета.

По ее данным, 4 марта на телеканале Channel 4 выйдет многосерийный документальный фильм об оправдании американского исполнителя по обвинениям в сексуальном насилии над детьми.

Джексона не раз обвиняли в «неподобающем поведении с детьми» в 1990-х годах, а также в рамках судебного преследования в 2005 году. Тем не менее певец был оправдан судом. В 2019 году на экраны в США вышел документальный фильм, в котором были представлены рассказы двух мужчин, утверждавших, что Джексон подвергал их насилию в детстве. Впоследствии их претензии были урегулированы соглашением с наследниками артиста.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше