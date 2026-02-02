Хабаровский «СКА-Нефтяник» побил клубный рекорд по победам

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом обыграл кировскую «Родину». Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счетом 8:2, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«“СКА-Нефтяник” продолжает чеканить победный шаг в регулярном чемпионате России. Обыграв в очередном туре кировскую “Родину”, армейцы довели свой лицевой счет до 16-ти победных матчей кряду» — говорится в сообщении,
После яркой победы над «Стартом» болельщики ожидали от «СКА-Нефтяника» повторения успеха против команды из Кирова, вспоминая разгром прошлого сезона. Но сегодняшняя «Родина» совсем другая: два дня назад сыграв матч в Красноярске, гости выглядели свежими и агрессивными, заставляя хозяев нервничать.
Первые 20 минут показали преимущество гостей: быстрый гол и две упущенных возможности. Несмотря на традиционную тактику оборонительной игры, «Родина» начала атаковать активно, неоднократно угрожая воротам армейцев. Гостям улыбнулась удача на старте матча, однако вскоре последовала ошибка: передача вратарю привела к пенальти, реализованному хозяевами.
Несмотря на равный счёт, игроки «Родины» продолжали прессинговать, пытаясь удержать преимущество. Однако оборона гостей дала трещину ближе ко второму тайму: мощный удар Валерия Ивкина принес лидерство хабаровчанам. Дальнейшие события превратились в одну большую осаду ворот кировчан, закончившуюся победой «СКА-Нефтяника».
Таким образом, несмотря на непростое начало, «СКА-Нефтяник» одержал очередную победу, установив новый клубный рекорд (прежний был установлен в сезоне-2016/17), доведя «стартовую» серию побед (количество победных матчей с 1-го тура) до 16 матчей!
5 февраля «СКА-Нефтяник» продолжит домашнюю серию игр. В этот день в 19 часов наша команда проведет встречу с казанским «Ак Барс-Динамо».