Хабаровский «СКА-Нефтяник» побил клубный рекорд по победам

После яркой победы над «Стартом» болельщики ожидали от «СКА-Нефтяника» повторения успеха против команды из Кирова, вспоминая разгром прошлого сезона. Но сегодняшняя «Родина» совсем другая: два дня назад сыграв матч в Красноярске, гости выглядели свежими и агрессивными, заставляя хозяев нервничать.