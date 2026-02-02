Онищенко рассказал, что общего у оспы обезьян и вируса Нипах

«В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передается от человека к человеку, но еще затрудненно. То есть и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян еще нет механизма передачи, который принципиально изменит ситуацию, если она начнет передаваться воздушно-капельным путем», — цитирует ТАСС Геннадия Онищенко.