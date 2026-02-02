Онищенко рассказал, что общего у оспы обезьян и вируса Нипах

Вирус Нипах и возбудитель оспы обезьян схожи по способу передачи. Такое мнение высказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В этом плане, на этом этапе, оспа обезьян напоминает Нипах, который передается от человека к человеку, но еще затрудненно. То есть и в Нипахе, и в ортопокс-вирусной оспе обезьян еще нет механизма передачи, который принципиально изменит ситуацию, если она начнет передаваться воздушно-капельным путем», — цитирует ТАСС Геннадия Онищенко.
Напомним, в субботу, 31 января, стало известно, что в Домодедовскую больницу в Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян.
Тем временем в Индии наблюдается вспышка опасного вируса. Смертность от вируса Нипах составляет от 40 до 75% в зависимости от своевременно начатого лечения.
Ранее вирусолог Малинникова объяснила, что механизм передачи Нипах принципиально отличается от COVID-19. Заразиться можно только при очень тесном контакте с больным человеком или животным.