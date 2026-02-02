C 1 февраля в Тайшете выросли цены на бензин

В то же время другая сеть автозаправок сохранила прежние цены. Там литр бензина АИ-92 можно заправить за 61,90 рубля, а АИ-95 — за 65,90 рубля. Таким образом, разница в ценах между двумя крупнейшими сетями стала еще более заметной. Это может повлиять на выбор автовладельцев и их предпочтения при заправке.