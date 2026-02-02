Ричмонд
C 1 февраля в Тайшете выросли цены на бензин

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек.

Источник: Комсомольская правда

После относительно спокойного января владельцы автомобилей в Тайшете вновь столкнулись с ростом цен на топливо. С начала февраля одна из крупных сетей автозаправочных станций увеличила цены топливо. Об этом сообщает Тайшет24.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек и теперь равна 63,15 рубля. Также повышение произошло и с бензином АИ-95, который подорожал до 66,65 рубля за литр.

В то же время другая сеть автозаправок сохранила прежние цены. Там литр бензина АИ-92 можно заправить за 61,90 рубля, а АИ-95 — за 65,90 рубля. Таким образом, разница в ценах между двумя крупнейшими сетями стала еще более заметной. Это может повлиять на выбор автовладельцев и их предпочтения при заправке.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что жители части домов Куйбышевского района в Иркутске остались без света.