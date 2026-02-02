«СКА-Хабаровск» одержал первую победу года

Если оставить за скобками этот эпизод, то дальнейшие события первого тайма практически полностью проходили под диктовку армейцев, которые проводили атаку за атакой (особо активен был Данила Янов, создававший подход за подходом), однако забить хабаровчанам так и не удалось. Справедливости ради отметим, что и костромичи не играла на «отбой» и заставили Имамова пару раз эффектно вступить в игру.