«СКА-Хабаровск» одержал первую победу года

«СКА-Хабаровск» провёл второй контрольный матч на сборах в Турции. Соперником стал «Спартак» из Костромы. Встреча завершилась волевой победой дальневосточников, сообщает пресс-служба клуба.
Соперники быстро открыли счёт — уже на пятой минуте встречи. После подачи с фланга Ислам Имамов совершил два сейва подряд, однако, не получив поддержки от собственной обороны, с третьим ударом в исполнении игрока «Спартака» голкипер, увы, не справился.
Если оставить за скобками этот эпизод, то дальнейшие события первого тайма практически полностью проходили под диктовку армейцев, которые проводили атаку за атакой (особо активен был Данила Янов, создававший подход за подходом), однако забить хабаровчанам так и не удалось. Справедливости ради отметим, что и костромичи не играла на «отбой» и заставили Имамова пару раз эффектно вступить в игру.
В перерыве матча тренерский штаб армейцев полностью сменил состав. Новые 11 армейцев принялись сделать то, что не вышло у их партнёров по команде в первом тайме. Сравнять удалось на 73-й минуте. Александр Гаглоев подал угловой, голкипер «Спартака» махнул мимо мяча, а один из игроков на присмотре головой отправил мяч в ворота — 1:1!
Буквально через две минуты Глеб Гурбан убежал по левому флангу, ворвался в штрафную и отдал на Владислава Брагина, который переправил мяч в ворота — 2:1! А на 85-й минуте армейцы соорудили прекрасную комбинацию, которая завершилась третьим голом. Брагин недалеко от линии штрафной отдал пас на автора первого армейского гола, и тот сделал дубль! Первая победа года вышла волевой — 3:1!
Игрой со «Спартаком» «СКА-Хабаровск» завершил первый сбор. Теперь команда получит несколько выходных. Второй сбор, который также пройдёт в Анталье, начнётся 4 февраля. А уже 6-го армейцы сыграют следующую товарищескую игру c футбольным клубом ОКМК из Узбекистана.