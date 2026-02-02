Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, можно ли есть десерты каждый день и не навредить здоровью

Есть десерты каждый день можно без вреда для здоровья, если соблюдать меру и учитывать их калорийность в рамках общего рациона, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам здоровые отношения с едой допускают удовольствие от любимых лакомств, однако важно выделять на них не более 15% от суточной нормы калорий.

Источник: Life.ru

Не стоит доверять маркетинговым надписям о «полезности»: многие протеиновые батончики или фитнес-десерты оказываются калорийнее обычных аналогов. Также нужно контролировать объём порции, поскольку стандартный кусок торта может содержать столько же калорий, сколько полноценный обед. В качестве ежедневного подойдут свежие фрукты, ягодные муссы, творожные запеканки, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао.

«Истинная польза еды заключается в балансе между питательной ценностью и полученным удовольствием», — заключила собеседница RT.

К слову, сладкие новогодние подарки, ставшие традицией для многих россиян, несут отложенную угрозу для здоровья зубов. В феврале стоматологи ожидают наплыва пациентов с кариесом, трещинами эмали и повышенной чувствительностью, вызванными чрезмерным употреблением сладкого.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.