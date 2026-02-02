Россиянам рассказали, можно ли есть десерты каждый день и не навредить здоровью

Есть десерты каждый день можно без вреда для здоровья, если соблюдать меру и учитывать их калорийность в рамках общего рациона, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам здоровые отношения с едой допускают удовольствие от любимых лакомств, однако важно выделять на них не более 15% от суточной нормы калорий.