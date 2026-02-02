Россиянам рассказали, можно ли есть десерты каждый день и не навредить здоровью

Не стоит доверять маркетинговым надписям о «полезности»: многие протеиновые батончики или фитнес-десерты оказываются калорийнее обычных аналогов. Также нужно контролировать объём порции, поскольку стандартный кусок торта может содержать столько же калорий, сколько полноценный обед. В качестве ежедневного подойдут свежие фрукты, ягодные муссы, творожные запеканки, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао.
«Истинная польза еды заключается в балансе между питательной ценностью и полученным удовольствием», — заключила собеседница RT.
К слову, сладкие новогодние подарки, ставшие традицией для многих россиян, несут отложенную угрозу для здоровья зубов. В феврале стоматологи ожидают наплыва пациентов с кариесом, трещинами эмали и повышенной чувствительностью, вызванными чрезмерным употреблением сладкого.
