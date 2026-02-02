МВД Польши: поляки погибают из-за морозов в домах

«Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения», — сказал Щепаньский в ходе встречи с представителями средств массовой информации.