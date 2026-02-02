МВД Польши: поляки погибают из-за морозов в домах

Более 50 человек скончались в Польше с начала зимнего периода из-за морозов, заместитель министра внутренних дел и администрации страны Веслав Щепаньский.
Кроме того, 34 человека числятся пострадавшими от переохлаждения.
«Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших. У нас также есть информация о 36 пострадавших от переохлаждения», — сказал Щепаньский в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Замминистра отметил, что чаще всего жертвами мороза становятся граждане Польши, проживающие в заброшенных строениях.
«В очередной раз мы призываем всех, чтобы люди, находящиеся в заброшенных строениях, переселялись в места, где температура выше», — заявил он.
Кроме того, Щепаньский предупредил, что ночь на понедельник станет самой холодной. По его словам, в Сувалках на северо-западе Польши температура воздуха может опуститься до отметки минус 29 градусов.
Ранее сообщалось, что в Японии были зафиксированы мощные снегопады. По данным пожарно-спасательной службы Министерства внутренних дел и коммуникаций страны, на утро в результате неблагоприятных погодных условий погибли 18 человек, еще 267 получили различные травмы.