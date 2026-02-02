Россия и Афганистан планируют увеличить количество прямых авиарейсов

По его словам, национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один рейс в неделю, и сейчас ведутся работы по запуску дополнительных полётов. В частности, ожидается, что авиакомпания Kam Air в ближайшем будущем откроет прямое сообщение между Кабулом и Москвой.
Дипломат также отметил, что параллельно предпринимаются усилия для увеличения взаимных туристических и деловых поездок, что в перспективе станет основой для дальнейшего роста авиатрафика.
Ранее сообщалось, что объединённая авиастроительная корпорация и индийская компания HAL подписали соглашение о лицензионном производстве российских пассажирских самолётов SJ-100. Соглашение закрепляет формат глубокой промышленной кооперации и предполагает участие индийских предприятий в полном жизненном цикле самолёта — от сборки до сервисной поддержки.
