Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет

«Цель обследований в возрасте после 50 лет — выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей. Ключевые исследования: колоноскопия один раз в два года, ЭГДС — один раз в три года, флюорография или рентген органов грудной клетки, либо по показанию врача низкодозное КТ — ежегодно», — сказал Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.