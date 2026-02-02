Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Людям в возрасте после 50 лет для раннего выявления опухолей необходимо регулярно проходить ряд обязательных исследований, в том числе колоноскопию, ЭГДС и делать флюорографию, сообщил РИА Новости онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета, директор Школы медицины и наук о жизни ДВФУ Роман Гончарук.
«Цель обследований в возрасте после 50 лет — выявление наиболее частых и клинически значимых опухолей. Ключевые исследования: колоноскопия один раз в два года, ЭГДС — один раз в три года, флюорография или рентген органов грудной клетки, либо по показанию врача низкодозное КТ — ежегодно», — сказал Гончарук в преддверии Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями.
Он отметил, что женщины должны проходить маммографию каждые два года, по показаниям делать УЗИ малого таза. Мужчинам необходимо ежегодно сдавать анализ на ПСА, по показаниям делать трансректальное УЗИ.
Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.