Врач развенчала заблуждение о вреде еды по вечерам

Многие воспринимают правило «не есть после шести, семьи или восьми часов вечера» как обязательное условие здорового питания или снижения веса. С точки зрения медицины это заблуждение. В организме человека нет жёсткой привязки обмена веществ к времени суток, и сам по себе приём пищи вечером не вреден.
Екатерина Кашух.
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».
Врач отметила, что важно не столько время, сколько содержание и калорийность ужина.
«Идея запрета еды после определённого часа возникла из упрощённого подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приёма пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности. То есть человек может ужинать и в 20:00, и в 21:00 и при этом поддерживать нормальный вес, если рацион сбалансирован, а суточная калорийность соответствует потребностям организма», — пояснила Кашух.
Она добавила, что поздние и тяжёлые ужины могут вызвать дискомфорт. Жирная пища перед сном может привести к ощущению тяжести, вздутию живота, изжоге, нарушению сна. Именно поэтому лучше ориентироваться не на часы, а на интервал до сна. Эксперт посоветовала ужинать не позднее, чем за два-три часа до отхода.
Кашух добавила, что для поддержания здоровья и фигуры важно учитывать особенности организма и правильно подбирать продукты.
«А если голод появился поздно вечером, допустим лёгкий приём пищи, который не перегружает желудок. Подойдут стакан йогурта или кефира, запечённые овощи, гречка, киноа или рис с овощами, творог, омлет или яйца всмятку. Рекомендации по питанию всегда должны учитывать особенности здоровья человека. При некоторых заболеваниях органов пищеварения режим вечернего питания подбирается персонально. Но даже в этом случае речь идет не о полном запрете еды, а о правильном выборе продуктов. Цель современной медицины — не заставить человека голодать, а помочь выстроить такой режим питания, который поддержит хорошее самочувствие и нормальный сон», — резюмировала врач.
Ранее Life.ru писал, что для похудения важно заранее планировать рацион и физическую активность. Врач посоветовала россиянам постепенно снижать калорийность еды в феврале-марте, добавляя в меню белок и уменьшая простые углеводы.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.