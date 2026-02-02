Врач развенчала заблуждение о вреде еды по вечерам

«Идея запрета еды после определённого часа возникла из упрощённого подхода к контролю массы тела. Многие полагают, что отказ от вечерней еды автоматически снижает калорийность рациона. Но на самом деле набор веса связан не со временем приёма пищи, а с общим избытком калорий и недостатком физической активности. То есть человек может ужинать и в 20:00, и в 21:00 и при этом поддерживать нормальный вес, если рацион сбалансирован, а суточная калорийность соответствует потребностям организма», — пояснила Кашух.