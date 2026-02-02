Во Владивостоке на месте бывшего авторынка появится историческая рекреация

Музей Арсеньева во Владивостоке намеревается превратить Сапёрный редут № 4 из заброшенного пустыря и бывшей части авторынка «Зелёный угол» в историко‑культурную зону отдыха с благоустроенной территорией, инфраструктурой и сервисом.
Директор музея Виктор Шалай сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году руководители учреждения совместно с администрацией города и застройщиками микрорайона обсуждали, каким образом обустроить редут, и по итогам этих обсуждений было принято решение о создании на этом месте рекреации, ориентированной на жителей окружающих домов.
По словам Шалая, Министерство культуры России поддержало подход музея и согласилось с тем, что основную часть средств, выделяемых на развитие объектов Владивостокской крепости, направят именно на благоустройство Сапёрного редута № 4 как элемента городской среды.
Директор уточнил, что вся необходимая документация подготовлена, и в 2026 году музей рассчитывает заключить контракт на первый этап благоустройства территории, который подразумевает начало практической реализации проекта.
Шалай отметил, что с точки зрения туризма Сапёрный редут № 4 не относится к приоритетным объектам Владивостокской крепости и не воспринимается как туристический магнит. При этом он связал выбор в пользу развития именно этой площадки с задачей повысить качество жизни горожан, подчеркнув, что приведение редута в порядок способно дать более продолжительный эффект для жителей Владивостока, чем вложения только в наиболее посещаемые туристические локации.
Руководитель музея связал эту работу с общей стратегией развития музея, который рассматривает участие в благоустройстве фортификационных объектов не только как сохранение исторического наследия, но и как инструмент изменения городского пространства вокруг них.