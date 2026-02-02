Во Владивостоке на месте бывшего авторынка появится историческая рекреация

Шалай отметил, что с точки зрения туризма Сапёрный редут № 4 не относится к приоритетным объектам Владивостокской крепости и не воспринимается как туристический магнит. При этом он связал выбор в пользу развития именно этой площадки с задачей повысить качество жизни горожан, подчеркнув, что приведение редута в порядок способно дать более продолжительный эффект для жителей Владивостока, чем вложения только в наиболее посещаемые туристические локации.