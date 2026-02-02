Дмитрий Демешин оценил развитие Ульчского района Хабаровского края

В Ульчском районе Хабаровского края с рабочей поездкой побывал губернатор Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В центре внимания — реализация национальных проектов, запущенных по инициативе президента Владимира Путина.
Первым делом глава региона посетил школу в селе Богородское, где учатся 482 ребёнка. Особое впечатление на губернатора произвёл восстановленный корпус для начальных классов: здание пустовало около 20 лет, но благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» в ноябре 2025 года здесь завершился капитальный ремонт. На обновление направили 85 миллионов рублей из федерального, краевого и районного бюджетов. Теперь в корпусе — новые помещения, спортзал, современная техника и мебель.
Дмитрий Демешин подчеркнул: после завершения мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности здесь смогут учиться около 200 детей, что позволит ликвидировать вторую смену. Кроме того, губернатор распорядился выделить 10 миллионов рублей из краевого бюджета на благоустройство пришкольной территории — планируется забетонировать площадку, установить флагшток и оборудовать игровые и спортивные зоны.
В основном корпусе школы губернатор познакомился с образовательными инициативами: дети изучают ульчский язык, участвуют в проекте «Самбо — в школу», осваивают специальность водителя в рамках программы «Автодело». Работает центр «Точка роста», есть кружок по робототехнике и БПЛА. Школьники также вовлечены в общественно значимую деятельность — изготавливают маскировочные сети для нужд СВО.
Дмитрий Демешин пообщался с педагогическим коллективом и отметил приток молодых кадров: за последние два года в школу пришли четыре новых учителя. Губернатор поздравил с днём рождения педагога Татьяну Михайловну Винник, которая уже 40 лет трудится в Богородском после окончания института.
Помимо школы, глава региона проинспектировал местную больницу, осмотрел газопоршневую электростанцию и побывал в краеведческом музее.
В завершение поездки Дмитрий Демешин встретился с жителями Ульчского района, выслушав их предложения по развитию территории. В ходе общения губернатор подчеркнул важность сохранения памяти о героях и выступил с инициативой увековечить имя Фёдора Иващука — бывшего главы района, погибшего в ходе СВО.