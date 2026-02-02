Глава МИД Франции: Европе нужен прямой диалог с РФ для защиты своих интересов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между европейскими странами и Россией. По его мнению, это необходимо для того, чтобы Европа могла напрямую отстаивать свои интересы, не перекладывая ответственность на других. Свою позицию дипломат изложил в газете Libération.
— Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом (связи — прим. «ВМ») для отстаивания своих интересов, — заявил Барро в интервью.
Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности диалога с Москвой, отметив, что Париж никогда не исключал такого сценария. При этом министр подчеркнул, что любой разговор с Россией должен быть полезным и прозрачным для Украины и ее европейских партнеров.
6 января Макрон утверждал, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным в краткосрочной перспективе. Он отмечал, что сейчас идет восстановление контакта стран.