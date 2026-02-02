Глава МИД Франции: Европе нужен прямой диалог с РФ для защиты своих интересов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил за установление прямого канала связи между европейскими странами и Россией. По его мнению, это необходимо для того, чтобы Европа могла напрямую отстаивать свои интересы, не перекладывая ответственность на других. Свою позицию дипломат изложил в газете Libération.