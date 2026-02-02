Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Размер денежной выплаты в случае оформления больничного по уходу за ребенком в России зависит от его возраста и от величины страхового стажа, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком выплачивается в случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет — в размере 100% среднего заработка», — отмечает юрист.
В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше уже будет учитываться и страховой стаж. Так, при лечении ребенка в амбулаторных условиях — за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка.
При лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) — в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа.
Размер пособия в зависимости от страхового стажа определяется следующим образом: при стаже от восьми и более лет — 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80% среднего заработка, при стаже до пяти лет — 60% среднего заработка.
Средний заработок рассчитывается за два последних календарных года и ограничен максимальными пределами (которые устанавливаются на каждый год).