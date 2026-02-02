Юрист рассказал о выплатах при оформлении больничного по уходу за ребенком

В случае ухода за больным ребенком в возрасте восьми лет и старше уже будет учитываться и страховой стаж. Так, при лечении ребенка в амбулаторных условиях — за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за последующие дни в размере 50% среднего заработка.