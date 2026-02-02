Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре пожар в квартире закончился госпитализацией

Подробности пожара в Комсомольске-на-Амуре, где пострадала жительница.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в регионе не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарно-спасательные подразделения были задействованы неоднократно. Огнеборцы отреагировали на 7 техногенных пожаров, 4 из которых произошли в жилых помещениях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Один из наиболее серьезных пожаров случился в Комсомольске-на-Амуре на улице Лазо. В квартире на пятом этаже загорелись домашние вещи и мебель в одной из комнат.

До приезда пожарных соседи успели эвакуировать женщину, проживающую в квартире. Ее с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализировали в городскую больницу. Огонь повредил 20 квадратных метров площади, а сама квартира полностью закопчена продуктами горения. На ликвидацию возгорания потребовалось более часа. Причина пожара устанавливается дознавателями МЧС России.

Также за сутки пожарные и спасатели 4 раза выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий и 1 раз привлекались для проведения аварийно-спасательных работ. На контроле спасателей остаются 18 действующих ледовых переправ.