Долина не сдержала слёз в завершении концерта в Домодедове

Народная артистка РФ Лариса Долина не сдержала слез, завершая своё выступление в подмосковном Домодедове песнями «Момент истины» и «Стена».
Первый в 2026 году большой сольный концерт артистки был назван «Юбилей в кругу друзей». Спев предпоследнюю композицию, которая заканчивалась строками «Боже, дай мне силы», Долина приложила руку к сердцу, посмотрела наверх и попыталась сдержать слёзы.
Во время заключительной песни артистка также старалась справиться с эмоциями. После зрители встали и аплодировали певице несколько минут.
Напомним, в январе сообщалось, что Лариса Долина объявила о записи новой песни «Последнее прощай». Композиция стала первым релизом певицы после скандала с квартирой в Хамовниках. Артистка также провела концерт в одном из клубов в Москве.
Ранее продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru выразил мнение, что Лариса Долина не сможет вернуть былой успех после скандальной истории с квартирным спором и судами. Он обратил внимание, что команда артистки пытается изменить ситуацию разными способами. Рудченко считает, что эти шаги не принесут результата. Кроме того, продюсер полагает, что команда певицы не хочет принимать сложившуюся ситуацию.