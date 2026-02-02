Долина не сдержала слёз в завершении концерта в Домодедове

Ранее продюсер Павел Рудченко в беседе с aif.ru выразил мнение, что Лариса Долина не сможет вернуть былой успех после скандальной истории с квартирным спором и судами. Он обратил внимание, что команда артистки пытается изменить ситуацию разными способами. Рудченко считает, что эти шаги не принесут результата. Кроме того, продюсер полагает, что команда певицы не хочет принимать сложившуюся ситуацию.