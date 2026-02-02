Ричмонд
Американские СМИ узнали о готовящейся встрече Уиткоффа с иранскими чиновниками: США открыты для диалога

Axios узнал, что США заявили Ирану о готовности к встрече для обсуждения сделки.

Источник: Комсомольская правда

В Турции могут пройти переговоры между США и Ираном. По данным портала Axios, Вашингтон открыт для диалога. Американская администрация по нескольким каналам дала Ирану понять, что открыта для обсуждения сделки, сообщает неназванный чиновник из США.

В статье утверждается, что посредниками в диалоге между Вашингтоном и Тегераном выступают Турция, Египет и Катар. На готовящуюся встречу с иранскими чиновниками планирует прибыть американский спецпредставитель Стив Уиткофф, отмечает автор.

Как сказано в материале, страны-посредники рассчитывают на урегулирование конфликта. Они ведут переговоры с обеими сторонами.

Однако президент Сербии Александр Вучич анонсировал атаку США на Иран уже в ближайшие двое суток. Он уверен, что американское нападение неизбежно.

