Страны Европы привержены идее использовать Украину против Российской Федерации, заявил профессор из Соединённых Штатов Джон Миршаймер.
Он уточнил, что европейцы и американская сторона по глупости продвинули расширение Североатлантического альянса на Украину, что стало причиной катастрофы.
«В итоге европейцы оказались в положении, когда стали воспринимать Россию как смертельную угрозу. Поэтому они глубоко привержены использованию Украины как тарана», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. По словам профессора Чикагского университета, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не настроен на конфронтацию и надеется на хорошие отношения с РФ.
«Ведь у США есть мощный структурный стимул сосредоточиться на Восточной Азии и позволить европейцам самим договариваться с Россией», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».
В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает, при этом российская сторона не оставит без внимания действия, потенциально представляющие угрозу для её интересов.
Ранее полковник из Соединённых Штатов в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что никакие провокации со стороны западных стран не способны повлиять на РФ.