Парализованного в Таиланде новосибирца доставят на родину

Эвакуацию 45-летнего бизнесмена организовали при поддержке неравнодушных людей. Один из них полностью оплатил перелёт стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.
«Огромное спасибо человеку, что не прошёл мимо!!! Благодарю, что такие люди существуют!!!», — написала его жена Ольга.
Напомним, что Евгений вместе с супругой и дочерью отправился в Таиланд в декабре. Ещё за день до трагического поворота событий мужчина публиковал в соцсетях фотографии с активных тренировок. Однако утром 17 января он почувствовал онемение в руках, а через сутки у него отнялись ноги. Местные врачи диагностировали синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости.