Парализованного в Таиланде новосибирца доставят на родину

Напомним, что Евгений вместе с супругой и дочерью отправился в Таиланд в декабре. Ещё за день до трагического поворота событий мужчина публиковал в соцсетях фотографии с активных тренировок. Однако утром 17 января он почувствовал онемение в руках, а через сутки у него отнялись ноги. Местные врачи диагностировали синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости.