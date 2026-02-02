Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парализованного в Таиланде новосибирца доставят на родину

Новосибирского предпринимателя Евгения, парализованного в Таиланде из-за редкого заболевания, транспортируют на родину. Вылет в Новосибирск через Москву намечен на 3 февраля. Об этом в соцсетях сообщила его супруга.

Источник: Сиб.фм

Эвакуацию 45-летнего бизнесмена организовали при поддержке неравнодушных людей. Один из них полностью оплатил перелёт стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей.

«Огромное спасибо человеку, что не прошёл мимо!!! Благодарю, что такие люди существуют!!!», — написала его жена Ольга.

Напомним, что Евгений вместе с супругой и дочерью отправился в Таиланд в декабре. Ещё за день до трагического поворота событий мужчина публиковал в соцсетях фотографии с активных тренировок. Однако утром 17 января он почувствовал онемение в руках, а через сутки у него отнялись ноги. Местные врачи диагностировали синдром Гийена-Барре — аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует собственные периферические нервы, что приводит к мышечной слабости.