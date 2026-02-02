Ричмонд
Группа Turnstile получила Grammy за лучший рок-альбом

На награду в этой категории также претендовали Deftones, Haim, Linkin Park и Yungblud.

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская рок-группа Turnstile удостоилась премии Grammy в номинации «Лучший рок-альбом» со своей пластинкой Never Enough. Об этом было объявлено в ходе предварительной церемонии награждения, проходящей в Лос-Анджелесе.

На награду в этой категории также претендовали Deftones с альбомом Private Music, Haim с пластинкой I Quit, группа Linkin Park с альбомом From Zero, а также Yungblud с пластинкой Idols.

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова «граммофон»). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

