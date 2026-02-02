Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов

Число жертв сильных морозов в Польше превысило 50 человек. По данным заместителя министра внутренних дел Веслава Щепаньского, погибли уже 54 человека, еще 36 пострадали от переохлаждения. Об этом стало известно в воскресенье, 1 февраля.
Замминистра предупредил, что следующая ночь может стать самой холодной с начала зимы, с прогнозируемым понижением температуры до минус 29 градусов.
— Нас ждет самая холодная ночь. Мы обращаемся ко всем службам с просьбой искать заброшенные участки и беседки, а также убеждать тех, кто там останавливается, переезжать в места, где можно согреться, — цитирует Щепаньского Gazeta.pl.
Он отметил, что основными жертвами холода становятся люди, ночующие в заброшенных строениях.
