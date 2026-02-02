Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов

Число жертв сильных морозов в Польше превысило 50 человек. По данным заместителя министра внутренних дел Веслава Щепаньского, погибли уже 54 человека, еще 36 пострадали от переохлаждения. Об этом стало известно в воскресенье, 1 февраля.

Число жертв сильных морозов в Польше превысило 50 человек. По данным заместителя министра внутренних дел Веслава Щепаньского, погибли уже 54 человека, еще 36 пострадали от переохлаждения. Об этом стало известно в воскресенье, 1 февраля.

Замминистра предупредил, что следующая ночь может стать самой холодной с начала зимы, с прогнозируемым понижением температуры до минус 29 градусов.

— Нас ждет самая холодная ночь. Мы обращаемся ко всем службам с просьбой искать заброшенные участки и беседки, а также убеждать тех, кто там останавливается, переезжать в места, где можно согреться, — цитирует Щепаньского Gazeta.pl.

Он отметил, что основными жертвами холода становятся люди, ночующие в заброшенных строениях.

4 января стало известно, что многодетные родители и их младший сын умерли после того, как у них дома отключили электричество во время морозов. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Черемушки» около Улан-Удэ. Так, поставщик энергоресурсов в одностороннем порядке прекратил подачу электричества из-за накопленной семьей задолженности. При этом на улице в то время было около минус 25 градусов.