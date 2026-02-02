Более 50 человек погибли в Польше из-за морозов

4 января стало известно, что многодетные родители и их младший сын умерли после того, как у них дома отключили электричество во время морозов. Инцидент произошел в садоводческом товариществе «Черемушки» около Улан-Удэ. Так, поставщик энергоресурсов в одностороннем порядке прекратил подачу электричества из-за накопленной семьей задолженности. При этом на улице в то время было около минус 25 градусов.