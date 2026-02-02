Здравое зерно или риск? Спор вокруг законопроекта об ООПТ разгорается в Приморье

В Госдуме обсуждают проект законопроекта об исключении земель из особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе для добычи полезных ископаемых. Сторонники инициативы видят в этом возможность для развития туризма и повышения инвестиционной привлекательности региона. Однако другие эксперты выражают обеспокоенность, по их мнению, подобные изменения могут сместить приоритеты с охраны биоразнообразия и поддержания экологического баланса в сторону коммерческого освоения заповедных территорий края. Тем временем в Приморском крае анонсирован крупный проект, в рамках которого возобновляется разработка месторождений на севере региона. Подробности — в материале ИА PrimaMedia.
Речь идёт о поправках к законопроекту, предусматривающему изменения границ заповедников и национальных парков в России. Это касается территорий, полностью утративших природную ценность, вне зависимости от причин. Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики в целом положительно оценивает данную законодательную инициативу.
«Вместе с тем для целей развития территории, по мнению комитета, могли бы быть использованы полностью и необратимо утратившие своё особое природоохранное значение территории вне зависимости от причин такой утраты. Присутствие территорий с данными характеристиками в составе ООПТ в настоящее время являются сдерживающим фактором для развития регионов Дальнего Востока и Арктики, снижают их инвестиционную привлекательность и негативно сказываются на доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — говорится в заключении комитета.
Нюансы.
Законопроект также предусматривает ряд мер по предотвращению или минимизации ущерба природным комплексам и объектам, ради сохранения которых ООПТ и были созданы. В частности, уточняется, что деятельность, связанная с обеспечением обороны страны и безопасности государства, не может включать строительство жилых и многоквартирных домов, объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, а также иных сооружений, не имеющих прямого отношения к выполнению федеральными органами власти полномочий в сфере обороны и безопасности.
При этом авторы поправок приходят к мнению, что существенный вклад в социально-экономическое развитие некоторых территорий может внести реализация проектов в сфере золотодобывающей промышленности. Из заключения следует, что на участках, не затрагивающих естественные экосистемы, будет разрешено организовывать туризм. Размещение федеральных и региональных объектов допускается только в исключительных случаях, причём их эксплуатанты обязаны ежегодно уплачивать сбор на обеспечение функционирования ООПТ.
Здравое зерно или экологический риск?
Депутат Законодательного собрания Приморья Евгений Ляшенко (КПРФ) выступил против обсуждающейся инициативы, вспомнив ситуацию с рекой Раздольная. Четыре раза потенциальные инвесторы пытались добиться изменения границ памятника природы «Тавричанский лиман». Однако все они не увенчались успехом. Предоставленные материалы подверглись жесткой критике. В своём заключении эксперты указали, что они не соответствуют требованиям законодательства и не могут считаться комплексными с экосистемной точки зрения. В завершение ОЭС рекомендовал ввести запрет на любые изменения или упразднение границ особо охраняемой природной территории краевого значения «Лиман реки Раздольное».
«Добыча полезных ископаемых всегда сопряжена с определенным загрязнением территории и уничтожением природных ресурсов. Производственные недочеты и ошибки влекут за собой изменения в географическом и экологическом ландшафте. Попытки изменения границ ООПТ уже предпринимались у нас на реке Раздольной для добычи биоресурсов, но безуспешно. Надеюсь, что в данной ситуации общество тоже поднимет этот вопрос, и сохранность экологии для будущих поколений сыграет решающую роль, нежели чем прибыль», — отметил депутат.
Тем временем председатель комитета Заксобрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко заявил, что видит в этом «здравое зерно», но подчеркнул необходимость крайне осторожного подхода. По его словам, любые изменения должны сопровождаться чётко прописанными критериями: кто и на каких основаниях признаёт территорию утратившей ценность, какие виды деятельности допустимы, а какие категорически запрещены. При этом выбранная зона, по его мнению, в любом случае должна сохранять рекреационную функцию.
«Идти в этом направлении необходимо. Здесь же речь идет не только о самом памятнике природы, а о том, что у него действительно большая охранная зона… Пример не совсем показательный, но, допустим, на Кравцовских водопадах сделана экотропа, в то же время территория благоустроена, на въезде есть парковка. Такие вещи, конечно, способствуют туризму. Здравое зерно в этой инициативе есть в сухом остатке, но надо подходить к этому очень аккуратно», — отметил Андрей Андрейченко.
Конечно, сталкиваясь с этой дилеммой, корреспондент ИА PrimaMedia обратился за комментарием к директору ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Андрею Гончарову. Он, в частности, напомнил, что добыча полезных ископаемых на территории Сихотэ-Алинского заповедника уже осуществлялась в годы войны.
«Мало того, что Сихотэ-Алинский заповедник относится к ООПТ федерального уровня, он ещё и биосферный. Это практический самый высокий статус, какой может быть у заповедника. Поэтому для принятия решения об исключении земель из состава заповедника или корректировке его границ необходимы веские обоснования и проведение комплексных исследований. Итоговое решение, безусловно, будет приниматься не на местном, а на федеральном уровне, и, скорее всего, этот процесс займёт не один год», — отметил учёный.
По мнению собеседника, в случае крайней необходимости современные технологии позволяют вести добычу полезных ископаемых щадящими методами, минимизируя воздействие на лес и его обитателей. Ведь в заповеднике живёт несколько десятков тигров, а вопросам их сохранения уделяется внимание на самом высоком уровне.
«Я, конечно, не хотел бы, чтобы это происходило. Но думаю, что отчасти это будет оправданно. А как будет реализовано на практике — это уже вопросы к органам исполнительной власти», — подчеркнул Андрей Гончаров.
«Золотая лихорадка» в Приморье.
На днях в Приморье был представлен проект создания кластера по разведке и добыче золота недалеко от границы Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника, в том числе в пределах его охранной зоны.
«У нас север традиционно был районом, где работали горнорудные компании: Восток, Дальнегорск, Кавалерово, Тернейский и Красноармейский округа. И сейчас заходят золотодобывающие компании, которые должны там построить фабрики. Мы поддерживаем такие проекты при условии соблюдения ими всех экологических требований», — отметил Олег Кожемяко в ходе «Прямого разговора» с губернатором (0+).
Однако такие планы освоения месторождений полезных ископаемых у границ заповедника вызвали обеспокоенность у специалистов. Директор заповедника Светлана Сутырина отметила, что работы, ведущиеся ЗРК «Глухое», до настоящего времени осуществлялись в рамках действующего законодательства.
«Вместе с тем проект его дальнейшего освоения вызывает нашу серьёзную обеспокоенность. В частности, одним из первоочередных шагов реализации проекта рассматривается изменение границ охранной зоны заповедника и внесение изменений в Положение об охранной зоне, что позволит проведение видов деятельности, ранее запрещённых режимом особой охраны. Реализация масштабного горнодобывающего проекта в охранной зоне создаёт риски для сохранности природных комплексов и экосистем заповедника», — отметила директор заповедника.
Особую её тревогу вызывает возможное воздействие на водные объекты, включая верховья притоков реки Колумбе. Любые масштабные работы в этой зоне могут привести к изменениям гидрологического режима и состоянию водных экосистем, объяснила Светлана Сутырина.
Ещё один момент, которому она уделяет внимание, это нарушение связи между Сихотэ-Алинским заповедником и национальным парком «Удэгейская легенда» в случае реализации проекта. А ведь этот коридор, по словам эксперта, имеет принципиальное значение для сохранения амурского тигра и других крупных млекопитающих.
«Реки традиционно являются объектами рыболовного, в том числе спортивного туризма, а леса — ценными охотничьими угодьями и местами обитания краснокнижных животных. Не должно так получиться, чтобы покрытие ущерба природе и людям многократно превысило стоимость добытого ресурса», — считает генеральный директор АНО «Центр “Амурский тигр” Сергей Арамилев.
Он также подчеркнул, что добыча золота сопряжена с рядом серьёзных проблем: загрязнением рек, ухудшением экологического состояния всего речного бассейна, учащением паводков и другими негативными последствиями. По мнению генерального директора АНО «Центр “Амурский тигр”, при принятии решения необходимо всесторонне рассмотреть все аргументы, особенно те, которые затрагивают интересы жителей, проживающих ниже по течению от предполагаемых участков добычи.
Приморские ООПТ.
В Приморье действует более 230 особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Они занимают 17,01% всей площади региона. Среди них — шесть государственных природных заповедников федерального значения, четыре национальных парка федерального значения, один природный парк регионального значения и 11 заказников краевого значения. Кроме того, в крае 206 памятников природы регионального значения, один ботанический сад и один дендрарий федерального значения. Есть также одна зона покоя — «Средняя Крыловка» и один памятник природы. Обе эти территории местного значения.