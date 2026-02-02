Здравое зерно или риск? Спор вокруг законопроекта об ООПТ разгорается в Приморье

«Идти в этом направлении необходимо. Здесь же речь идет не только о самом памятнике природы, а о том, что у него действительно большая охранная зона… Пример не совсем показательный, но, допустим, на Кравцовских водопадах сделана экотропа, в то же время территория благоустроена, на въезде есть парковка. Такие вещи, конечно, способствуют туризму. Здравое зерно в этой инициативе есть в сухом остатке, но надо подходить к этому очень аккуратно», — отметил Андрей Андрейченко.