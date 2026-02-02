«Финансовый консультант» обманул студентку из Уссурийска на 6,5 млн рублей

Уссурийская городская прокуратура взяла под особый контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой преступников стала местная студентка, у которой злоумышленники похитили 6,5 млн рублей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что в июле 2025 года девушка, занимавшаяся инвестициями через мобильное приложение, попала под влияние “финансового специалиста”. После отказа потерпевшей взять кредиты по совету “куратора” для увеличения оборота, злоумышленники позвонили ей и сообщили о необходимости срочно закрыть счёт под угрозой блокировки её банковских карт и оформления на её имя крупных кредитов. Они убедили студентку установить программу удаленного доступа к экрану её смартфона», — говорится в сообщении.
В ноябре 2025 года она перевела злоумышленникам 2 млн рублей — семейные сбережения, подаренные родителями. А уже в январе 2026, продолжая верить в возможность «спасти свои инвестиции», заняла у подруги ещё 4,44 млн рублей и отправила их мошенникам.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Ход расследования и вопросы возмещения ущерба находятся на контроле надзорного ведомства.
Напомним, больше 2,5 млрд рублей отдали жители Приморья кибермошенникам за 2025 год. При этом обманутым приморцам смогли вернуть около 46 млн рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии УМВД России по Приморскому краю рассказал начальник регионального Управления, генерал-лейтенант полиции Александр Табакаев.