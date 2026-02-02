«Финансовый консультант» обманул студентку из Уссурийска на 6,5 млн рублей

«Установлено, что в июле 2025 года девушка, занимавшаяся инвестициями через мобильное приложение, попала под влияние “финансового специалиста”. После отказа потерпевшей взять кредиты по совету “куратора” для увеличения оборота, злоумышленники позвонили ей и сообщили о необходимости срочно закрыть счёт под угрозой блокировки её банковских карт и оформления на её имя крупных кредитов. Они убедили студентку установить программу удаленного доступа к экрану её смартфона», — говорится в сообщении.