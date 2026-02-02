Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Николаевска-на-Амуре временно закрыт из-за погоды

Авиасообщение в Николаевске-на-Амуре приостановлено до расчистки полосы.

Источник: Комсомольская правда

Погода продолжает вносить коррективы в авиасообщение Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сегодня, 2 февраля, аэропорт Николаевска-на-Амуре был вынужден закрыться до 11:00. В это время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Ограничение связано с необходимостью проведения срочных работ по расчистке взлетно-посадочной полосы от обильного снега, выпавшего ночью. Администрация аэропорта и авиакомпании просят пассажиров уточнять актуальную информацию о статусе рейсов.