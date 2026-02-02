Аэропорт Николаевска-на-Амуре временно закрыт из-за погоды

Погода продолжает вносить коррективы в авиасообщение Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сегодня, 2 февраля, аэропорт Николаевска-на-Амуре был вынужден закрыться до 11:00. В это время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
Ограничение связано с необходимостью проведения срочных работ по расчистке взлетно-посадочной полосы от обильного снега, выпавшего ночью. Администрация аэропорта и авиакомпании просят пассажиров уточнять актуальную информацию о статусе рейсов.