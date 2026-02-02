Ричмонд
В Иркутске выставили на продажу декоративных сатиновых кудрявых мышей

Их можно забрать, если у вас есть клетка, наполнители, миски, корм и домики.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставили на продажу декоративных сатиновых кудрявых мышей. Стоимость за них начинается от тысячи рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на сайте объявлений. По словам заводчика, все животные обработаны от внешних и внутренних паразитов и не предназначены для кормления.

— Они передаются новым владельцам только при условии наличия клетки, наполнителя, миски, домика и корма, — уточняет заводчик.

Продавец подчеркивает, что покупатели должны приходить с целью купить мышат, а не просто посмотреть или поиграть с ними. Эти питомцы не подходят для детей и требуют ответственного ухода. Также покупателей проконсультируют как до, так и после покупки животных.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 31-летняя женщина без вести пропала в областном центре.