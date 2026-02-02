В Иркутске выставили на продажу декоративных сатиновых кудрявых мышей. Стоимость за них начинается от тысячи рублей. Об этом КП-Иркутск стало известно из информации на сайте объявлений. По словам заводчика, все животные обработаны от внешних и внутренних паразитов и не предназначены для кормления.
— Они передаются новым владельцам только при условии наличия клетки, наполнителя, миски, домика и корма, — уточняет заводчик.
Продавец подчеркивает, что покупатели должны приходить с целью купить мышат, а не просто посмотреть или поиграть с ними. Эти питомцы не подходят для детей и требуют ответственного ухода. Также покупателей проконсультируют как до, так и после покупки животных.
