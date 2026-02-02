Казахстанец исчез после пожара в Южной Корее

По словам одного из участников спасательной операции, во время работы экскаватора тело погибшего упало с верхнего этажа. Из-за сильного нагрева здание частично обрушилось, что значительно осложняет поисково-спасательные работы. В ответ на вопрос журналистов о возможных задержках представитель службы пояснил, что поиски продолжаются, однако из-за обрушений конструкций и нестабильного состояния здания спасатели сталкиваются с серьезными трудностями. Несмотря на это, пожарная служба намерена приложить все усилия для скорейшего обнаружения пропавшего человека.