Казахстанец исчез после пожара в Южной Корее

МИД взяло ситуацию под особый контроль, передает телеканал Almaty.tv. Возгорание произошло 30 января.
«Во время эвакуации из здания были выведены 81 сотрудник, однако после переклички выяснилось, что двое работников, включая гражданина Казахстана, не вышли на связь», — говорится в публикации.
Утром 31 января при осмотре обгоревшего цеха пожарные и полиция обнаружили внутри неопознанное тело. На данный момент останки направлены в Национальный институт научных исследований Республики Корея, где проводятся ДНК-анализ и другие процедуры для установления личности погибшего.
«Расследование причин пожара на предприятии продолжается. Ожидается официальное подтверждение личности обнаруженного человека», — передает Almaty.tv.
По предварительным данным сеульского издания, гражданину Казахстана примерно около 50 лет. Второй пропавший — 20-летний гражданин Непала.
По словам одного из участников спасательной операции, во время работы экскаватора тело погибшего упало с верхнего этажа. Из-за сильного нагрева здание частично обрушилось, что значительно осложняет поисково-спасательные работы. В ответ на вопрос журналистов о возможных задержках представитель службы пояснил, что поиски продолжаются, однако из-за обрушений конструкций и нестабильного состояния здания спасатели сталкиваются с серьезными трудностями. Несмотря на это, пожарная служба намерена приложить все усилия для скорейшего обнаружения пропавшего человека.
Также со слов спасателей, пожар вспыхнул на заводе Hybero, где производят гигиенические прокладки и подгузники.
