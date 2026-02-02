Грузовикам запретят движение на 13 участках Новосибирска

Кроме того, в будние дни ограничения будут действовать и на основных вылетных магистралях. С 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 большегрузам нельзя будет передвигаться по ряду ключевых направлений, включая Бердское, Советское и Гусинобродское шоссе, а также дороги, ведущие к Бугринскому мосту.