Грузовикам запретят движение на 13 участках Новосибирска

В Новосибирске с понедельника, 2 февраля, начинают действовать новые ограничения для грузового транспорта. Они затронут сразу несколько районов города и будут носить постоянный характер. Основная задача мер — сократить транзитный поток через жилые кварталы и снизить износ городских дорог. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.
Круглосуточный запрет вводится на 13 замкнутых городских территориях — фактически целых микрорайонах. В этих зонах движение будет закрыто для грузовиков с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн, а также для тихоходной техники, чья конструктивная скорость не превышает 30 км/ч.
Кроме того, в будние дни ограничения будут действовать и на основных вылетных магистралях. С 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 большегрузам нельзя будет передвигаться по ряду ключевых направлений, включая Бердское, Советское и Гусинобродское шоссе, а также дороги, ведущие к Бугринскому мосту.
Новые правила не распространяются на пассажирский транспорт, машины экстренных и коммунальных служб, военную и дорожную технику, а также на перевозки социально значимых грузов — продуктов питания, топлива, лекарств, почты и твёрдых коммунальных отходов. Исключение также сделано для строительной техники, задействованной на объектах капитального строительства.
Городские власти ожидают, что ограничения улучшат обстановку в жилых районах — снизятся уровень шума и пыли, а движение во дворах станет безопаснее. Основной поток тяжёлого транзита будет перенаправлён на объездные дороги и кольцевую трассу. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и внимательно следить за дорожными знаками.