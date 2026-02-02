У приостановившего карьеру фигуриста Михаила Коляды родилась дочь

«Когда новый человек появляется на свет, я искренне верю, что на небе зажигается ещё одна звездочка», — отметил 30-летний Коляда в своём Telegram-канале.
Он добавил, что при написании поста о рождении дочки у него наворачивались слёзы счастья. Напомним, Коляда женился на бывшей фигуристке Дарье Беклемищевой в 2019 году. В 2023 году спортсмен приостановил карьеру. Его тренер Алексей Мишин тогда сказал, что Коляда остановился в своём беге к счастью и победам, чтобы подумать. По словам наставника, достижения фигуриста за карьеру остаются незабываемыми.
