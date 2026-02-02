Ричмонд
У приостановившего карьеру фигуриста Михаила Коляды родилась дочь

Приостановивший карьеру фигурист Михаил Коляда сообщил о рождении дочери Елизаветы. Спортсмен стал серебряным призёром Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командных соревнованиях, но не выступает с 2023 года.

Источник: Life.ru

«Когда новый человек появляется на свет, я искренне верю, что на небе зажигается ещё одна звездочка», — отметил 30-летний Коляда в своём Telegram-канале.

Он добавил, что при написании поста о рождении дочки у него наворачивались слёзы счастья. Напомним, Коляда женился на бывшей фигуристке Дарье Беклемищевой в 2019 году. В 2023 году спортсмен приостановил карьеру. Его тренер Алексей Мишин тогда сказал, что Коляда остановился в своём беге к счастью и победам, чтобы подумать. По словам наставника, достижения фигуриста за карьеру остаются незабываемыми.

