В Хабаровске мэрия утвердила недельный график уборки улиц

Информацию об графике уборки улиц на неделю опубликовало Управление дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска (Мах‑канал мэрии).
Согласно документу, работы пройдут в Железнодорожном, Индустриальном, Центральном, Кировском и Краснофлотском районах. Водителей настоятельно просят не мешать работе спецтехники и убрать машины с обочин.
В Железнодорожном районе уборка запланирована:
2 и 3 февраля — пер. Промышленный;
4 февраля — пер. Саратовский;
5 февраля — пер. Дежнёва;
6 февраля — пер. Кирпичный;
7 февраля — ул. Кирпичная;
8 февраля — ул. Хабаровская.
В Индустриальном и Центральном районах работы пройдут:
Отдельно
В Кировском и Краснофлотском районах график следующий:
2 февраля — ул. Серышева и ул. Тихоокеанская;
3 февраля — ул. Тихоокеанская, ул. Трёхгорная и ул. Уборевича;
4 февраля — ул. Трёхгорная и ул. Уборевича;
В мэрии предупредили: график может корректироваться в зависимости от погодных условий.