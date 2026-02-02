Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске мэрия утвердила недельный график уборки улиц

Спецтехника будет работать в пяти районах города — водителей просят не парковаться на обочинах.

Источник: Мэрия Хабаровска

Информацию об графике уборки улиц на неделю опубликовало Управление дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска (Мах‑канал мэрии).

Согласно документу, работы пройдут в Железнодорожном, Индустриальном, Центральном, Кировском и Краснофлотском районах. Водителей настоятельно просят не мешать работе спецтехники и убрать машины с обочин.

В Железнодорожном районе уборка запланирована:

2 и 3 февраля — пер. Промышленный;

4 февраля — пер. Саратовский;

5 февраля — пер. Дежнёва;

6 февраля — пер. Кирпичный;

7 февраля — ул. Кирпичная;

8 февраля — ул. Хабаровская.

В Индустриальном и Центральном районах работы пройдут:

2—3 февраля — ул. Лермонтова;

4—5 февраля — ул. Театральная;

6—8 февраля — ул. Рабочий городок.

Отдельно 2—6 февраля займутся очисткой и вывозом снежного вала с ул. Краснореченской (автобусная полоса).

В Кировском и Краснофлотском районах график следующий:

2 февраля — ул. Серышева и ул. Тихоокеанская;

3 февраля — ул. Тихоокеанская, ул. Трёхгорная и ул. Уборевича;

4 февраля — ул. Трёхгорная и ул. Уборевича;

5—6 февраля — ул. Даниловского, ул. Руднева и ул. Джамбула;

7—8 февраля — Воронежское шоссе.

В мэрии предупредили: график может корректироваться в зависимости от погодных условий.