Трамп анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию

Как отметил Трамп, ранее эксперты провели оценку состояние здания. Их выводы, по словам президента, свидетельствуют о том, что «самый быстрый путь привести центр Кеннеди и Трампа на высочайший уровень успеха, красоты и величия — это прекратить представления примерно на два года». Как добавил американский лидер, после этого будет запланировано «торжественное открытие, которое будет соперничать и превосходить то, что происходило прежде на таких площадках».