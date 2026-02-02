Трамп анонсировал закрытие Кеннеди-центра на реконструкцию

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что главный театрально-концертный комплекс Вашингтона, известный до недавнего времени как Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, в июле будет закрыт примерно на два года для проведения реконструкции.
Как отметил американский лидер в Truth Social, упомянутая площадка, которая с 18 декабря 2025 года стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа — в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США, — «будет закрыта 4 июля 2026 года». По словам Трампа, если комплекс будет временно закрыт на «реконструкцию, обновление и полную перестройку, он сможет, без сомнения, стать самым лучшим центром исполнительских искусств в своем роде в мире».
Как отметил Трамп, ранее эксперты провели оценку состояние здания. Их выводы, по словам президента, свидетельствуют о том, что «самый быстрый путь привести центр Кеннеди и Трампа на высочайший уровень успеха, красоты и величия — это прекратить представления примерно на два года». Как добавил американский лидер, после этого будет запланировано «торжественное открытие, которое будет соперничать и превосходить то, что происходило прежде на таких площадках».
Он подчеркнул, что временное прекращение публичных мероприятий в комплексе позволит провести реконструкцию быстрее и эффективнее. Как уточнил Трамп, этот вариант предпочтительнее, чем проводить такие работы в паузах между представлениями.
В декабре 2025 года пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован. В феврале 2025 года Трамп заявил, что был избран председателем совета управляющих центра.