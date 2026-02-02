Ричмонд
Ефрейтор Ендальцев спас раненого сослуживца при атаке ударных FPV-дронов

Российский военнослужащий Юрий Ендальцев спас сослуживца, который получил ранения при атаке украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Юрий Ендальцев спас сослуживца, который получил ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ефрейтор Юрий Ендальцев эвакуировал раненого сослуживца во время атаки украинских беспилотников.

Российское подразделение выполняло задачу по обеспечению прибытия группы закрепления, после этого военным следовало вернуться в тыл.

«При ротации группа подверглась атаке ударными FPV-дронами противника. Один из военнослужащих получил ранение от близкого разрыва ударного БПЛА противника. Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место», — говорится в сообщении.

Затем военнослужащий стабилизировал состояние сослуживца и эвакуировал его до пункта оказания медпомощи.

«Благодаря навыкам и мужеству ефрейтора Ендальцева жизнь российского военнослужащего была спасена», — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий Алексей Лазаренко спас группу сослуживцев, ликвидировав из гладкоствольного оружия три FPV-дрона Вооружённых сил Украины.

