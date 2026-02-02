Ричмонд
«Я расстался с ней давно»: Бероев подтвердил развод с Алфёровой

Актёр Егор Бероев сообщил о разводе с Ксенией Алфёровой. По его словам, их семья распалась давно.

Источник: Life.ru

«Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью», — написал сегодня вечером Егор Бероев в своем Telegram канале.

Бероев отметил, что он с уважением вспоминает годы, прожитые вместе с Ксенией. Актёр желает ей всего самого доброго.

«Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье», — добавил он.

Ранее Алфёрова официально подтвердила расставание с супругом после 25 лет брака. Она сказала — её сердце теперь свободно. Ксения рассказала — последние три года для неё оказались тяжёлыми. Сейчас она чувствует себя свободной женщиной.

