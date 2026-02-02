Новосибирцам напомнили о штрафах до 700 тысяч для дачников

С 1 марта 2026 года в России и Новосибирской области введут новые правила использования земельных участков. Контроль за исполнением станет более строгим, а список нарушений, за которые могут оштрафовать владельцев загородной недвижимости, расширится.
Одним из главных нововведений станет обязанность ликвидировать опасные инвазивные растения, включая борщевик Сосновского. Его сок может вызвать ожоги, а пыльца — аллергические реакции и проблемы с дыханием. Теперь бороться с этим растением должны не только аграрии, но и владельцы всех типов земельных участков — от СНТ до частных домов.
За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — 20−50 тысяч рублей; для должностных лиц — 50−100 тысяч рублей; для организаций — 400−700 тысяч рублей.
Кроме того, дачникам следует помнить о других нарушениях, за которые также предусмотрены штрафы: самовольное строительство и несоблюдение строительных норм; разведение костров и хранение горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности; мойка автомобилей у водоёмов; вырубка деревьев без разрешения и захламление территории; использование земли не по назначению; нарушение режима тишины; разведение животных на продажу на садовых участках; незаконное бурение скважин; установка уличного туалета без соблюдения санитарных норм.
Эксперты рекомендуют владельцам дач заранее проверить соответствие участков всем требованиям, чтобы избежать штрафов и дополнительных затрат на устранение нарушений.
Ранее мы рассказывали, что новые тесты для выявления раннего старения добавлены в ОМС.
Татьяна Картавых