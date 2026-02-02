Новосибирцам напомнили о штрафах до 700 тысяч для дачников

Кроме того, дачникам следует помнить о других нарушениях, за которые также предусмотрены штрафы: самовольное строительство и несоблюдение строительных норм; разведение костров и хранение горючих материалов с нарушением правил пожарной безопасности; мойка автомобилей у водоёмов; вырубка деревьев без разрешения и захламление территории; использование земли не по назначению; нарушение режима тишины; разведение животных на продажу на садовых участках; незаконное бурение скважин; установка уличного туалета без соблюдения санитарных норм.