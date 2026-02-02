Конфликтные тигры вернулись на юг Приморья

Последний раз тигра видели в Занадворовке днём 1 февраля. Он ходил возле жилых домов, проник на территорию частного домовладения на улице Центральной, 18, и утащил с цепи собаку. Ещё две собаки, жившие в подворье на свободном выгуле, смогли убежать.
На место происшествия вызвали полицию и специалиста Охотнадзора. Факт нападения зафиксирован.
Инцидент в Барабаше произошёл в ночь с 29 на 30 января, он попал на камеры видеонаблюдения. Тигр выбежал на центральную сельскую дорогу (участок трассы Раздольное — Хасан) в месте, где останавливаются туристические автобусы, в том числе международные, и совершают остановки туристы, путешествующие на личном транспорте. Местные жители переходят здесь дорогу по пути на работу, в 200 метрах от места выхода тигра находится тропинка, по которой дети ходят в общеобразовательную школу.
Хищник тоже охотился на собаку. Охота завершилась успешно, тигр вытащил собаку из-под крыльца и унёс.
В местных чатах сельчане напоминают друг другу о необходимости провожать школьников и встречать их после занятий, не выпускать на самовыгул дворовых собак и не выходить на улицу в тёмное время суток. Жители села надеются, что информация о тигре дойдёт до профильных органов, и животное отловят.
В этом году на территории Хасанского округа уже поймали нескольких тигров возле населённых пунктов Перевозная и Андреевка. В Андреевку заходили самец и самка, предположительно брат и сестра из одного выводка.