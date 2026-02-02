Конфликтные тигры вернулись на юг Приморья

Инцидент в Барабаше произошёл в ночь с 29 на 30 января, он попал на камеры видеонаблюдения. Тигр выбежал на центральную сельскую дорогу (участок трассы Раздольное — Хасан) в месте, где останавливаются туристические автобусы, в том числе международные, и совершают остановки туристы, путешествующие на личном транспорте. Местные жители переходят здесь дорогу по пути на работу, в 200 метрах от места выхода тигра находится тропинка, по которой дети ходят в общеобразовательную школу.