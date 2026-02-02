Компания Space Energy хочет запустить в космос первую частную ракету в 2026 году

Первая суборбитальная ракета сверхлёгкого класса будет запущена в РФ в 2026 году. Такие планы озвучил главный конструктор частной компании Space Energy Георгий Емелин.
«В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии — достижение линии Кармана», — сказал Емелин РИА Новости.
Речь идёт о твердотопливной ракете Kamchatka-1, вес которой составляет 297 килограммов. Длина ракеты чуть более пяти метров, а её диаметр составляет 0,37 метра.
Предполагается, что ракета будет запущена с полигона Капустин Яр в Астраханской области, откуда будет вестись онлайн-трансляция.
Ранее сообщалось, что ВКС успешно осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Плесецк».
Также сообщалось, что на Байконуре готовят первый запуск новой экологически чистой ракеты «Союз-5», это совместная разработка России и Казахстана.
Дата первого пуска ракеты «Союз-5» будет определена после завершения всех автономных и комплексных испытаний.