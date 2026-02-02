Ричмонд
Игнорируя запрет: в Артёме поймали мигранта, вернувшегося после выдворения

Ранее 30-летнему мужчине установили запрет на въезд на территорию РФ сроком на пять лет.

Источник: PrimaMedia.ru

В ходе совместной операции полиции и ФСБ в Артёме был выявлен иностранец, незаконно находящийся на территории России. 30-летний уроженец одной из стран Средней Азии не имел документов, подтверждающих право пребывания в РФ, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Установлено, что в октябре 2024 года мигрант уже привлекался к административной ответственности за незаконное нахождение на территории РФ. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. По решению суда ему было назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением в форме принудительного перемещения за пределы РФ. При этом был установлен запрет на въезд на территорию РФ сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, в 2025 году он тайно пересёк российскую границу и вернулся в Приморье.

В отношении нарушителя составили новый протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Ему вновь назначено принудительное выдворение. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. Документы о факте незаконного пересечения госграницы переданы в профильные органы для решения вопроса о возможной уголовной ответственности.

Напомним, отряд «Тигр-Правопорядок» и полиция Приморья провели совместную операцию, инициированную по обращениям жителей Владивостока, поступивших в чат-бот «Опер пишет». В результате профилактических мероприятий: 32 человека проверено, 10 из них — с нарушением миграционного законодательства РФ.