Главу майнинговой компании BitRiver Рунца арестовали за сокрытие денег

Суд отправил под домашний арест основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца. Ему предъявили обвинение в сокрытии средств, которые должны были пойти на уплату налогов.

Источник: Life.ru

В картотеке Замоскворецкого суда Москвы указано, что заседание по выбору меры пресечения для Рунца прошло 31 января. Решение вступит в силу 4 февраля.

Компанию BitRiver основали в 2017 году. На её сайте говорится, что они являются крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортёром оборудования для майнинга в России. Согласно открытым данным, в 2024 году выручка BitRiver превысила 10 миллиардов рублей. По информации Bloomberg, состояние Игоря Рунца на сентябрь 2024 года составляло 230 миллионов долларов.

Ранее в Москве арестовали участника уголовного дела о краже денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. Следствие установило — преступная группа целенаправленно выбирала жертвами военных и отбирала у них деньги по схеме с завышенными тарифами такси. Сейчас по этому делу арестовали больше 40 человек. Ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.