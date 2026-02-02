Главу майнинговой компании BitRiver Рунца арестовали за сокрытие денег

Компанию BitRiver основали в 2017 году. На её сайте говорится, что они являются крупнейшим оператором майнинговых дата-центров и импортёром оборудования для майнинга в России. Согласно открытым данным, в 2024 году выручка BitRiver превысила 10 миллиардов рублей. По информации Bloomberg, состояние Игоря Рунца на сентябрь 2024 года составляло 230 миллионов долларов.