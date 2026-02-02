МИД Чехии объявил о бойкоте администрации президента из-за кадрового конфликта

Глава МИД Чехии Петр Мацинка объявил, что его ведомство и он лично будут игнорировать администрацию президента Петра Павела. Конфликт возник из-за отказа президента утвердить министром окружающей среды почетного президента движения «Автомобилисты» Филипа Турека. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщило Чешское ТВ.
Мацинка считает такой бойкот самым разумным способом не обострять ситуацию и заявил, что ему не за что извиняться. По данным телеканала, в переданных президенту сообщениях министр предупреждал: в случае назначения Турека он обещал Павелу спокойствие, в ином — угрожал «сжечь мосты» так, что это вошло бы «в учебники политологии как экстремальный случай сосуществования».
Президент Павел посчитал подобные сообщения шантажом и заявил, что передаст их правоохранительным органам для проверки. Ранее глава государства отказался назначить Турека из-за его неоднозначных, в том числе с расистским подтекстом, высказываний в соцсетях. Движение «Автомобилисты», которое возглавляет Мацинка, входит в правящую коалицию страны, передает РИА Новости.
Ранее оппозиционные партии в Чехии приступили к подготовке процесса голосования в палате депутатов парламента с целью отстранения от должности спикера, лидера движения «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры. Это связано с его критическими словами в адрес Украины в новогоднем обращении к населению 1 января, передает агентство ČTK.