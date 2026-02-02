Весенние каникулы в новосибирских школах 2026 года назначены

Управление образования Новосибирска обнародовало предварительный график школьных каникул на 2026 учебный год, что позволит семьям заранее планировать отдых и поездки.
Согласно расписанию, весенние каникулы пройдут с 22 по 30 марта. Учебный год завершится 31 мая, после чего начнутся летние каникулы, которые продлятся с 1 июня по 31 августа 2026 года.
Осенние каникулы запланированы с 26 октября по 3 ноября, а зимние — с 28 декабря 2026 года по 11 января 2027 года.
В ведомстве подчеркнули, что график носит ознакомительный характер. Родителям рекомендуется следить за официальными объявлениями школ и управления образования, так как в некоторых учреждениях сроки могут быть немного изменены в зависимости от особенностей учебного процесса.