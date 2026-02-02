МО РФ: офицер уничтожил 19 танков и 4 склада с боеприпасами в районе Сталинграда

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы над немецко-фашистскими захватчиками. Битва продолжалась 200 суток и разворачивалась на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Число участников с обеих сторон доходило до 2,1 млн человек одновременно.