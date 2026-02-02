МО РФ: офицер уничтожил 19 танков и 4 склада с боеприпасами в районе Сталинграда

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Старший лейтенант Владимир Догаев уничтожил 19 танков, 16 единиц автомобильной техники и 4 склада боеприпасов противника в ходе битвы за Сталинград. С соответствующими документами ознакомился ТАСС на портале Минобороны России «Память народа».
«Будучи участником героической Сталинградской битвы с 24 ноября 1942 года произвел 30 успешных боевых вылетов, в результате которых повредил и уничтожил до 19 танков, 16 автомашин, взорвал 4 склада с боеприпасами, уничтожил 3 самолета “Ю-52” из них 2 в воздухе», — говорится в наградном листе на присвоение звания Героя Советского Союза Владимиру Догаеву.
Там также сообщается, что в декабре 1942 года старший лейтенант совершил четыре боевых вылета за сутки в ходе операции по недопущению прорыва пехоты противника к Сталинграду.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы над немецко-фашистскими захватчиками. Битва продолжалась 200 суток и разворачивалась на 100 тыс. кв. км при протяженности фронта от 400 до 850 км. Число участников с обеих сторон доходило до 2,1 млн человек одновременно.