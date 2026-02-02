Ричмонд
Движение трамваев временно приостановили в Усолье-Сибирском

Это произошло из-за технических неполадок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском утром 2 февраля временно приостановили движение трамваев. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.

— К сожалению, из-за внезапных технических неполадок движение муниципального общественного транспорте в городе полностью приостановлено, — уточняется в сообщении.

Специалисты устраняют последствия и работают над восстановлением движения. Местные власти просят планировать утренние поездки заранее, выбирать альтернативный транспорт и учитывать дополнительное время на дорогу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 февраля в Тайшете выросли цены на бензин.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 30 копеек.