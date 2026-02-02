Лимиты на пополнение счетов через банкоматы ударят по кошелькам россиян

«Очевидно, что предприниматели будут осуществлять личные визиты в банк, чтобы вносить средства, а это, соответственно, [чревато] увеличением времени на трансакции и ростом издержек», — отметил собеседник «Абзаца».
Физические лица пострадают меньше. А вот предприниматели могут начать искать способы обойти ограничение, например, открывая счета в разных банках или привлекать родственников для внесения средств. Эксперт также не исключил, что в будущем лимит могут ужесточить, сделав его единым для всех счетов.
Напомним, Министерство финансов РФ, Росфинмониторинг и Центробанк ведут совместную разработку нормативного акта, который установит лимиты на внесение наличных средств на счета физлиц через банкоматы. Данная инициатива является частью мер по противодействию нелегальным финансовым операциям.
