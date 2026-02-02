Ричмонд
Лимиты на пополнение счетов через банкоматы ударят по кошелькам россиян

Законопроект об ограничении пополнения счёта наличными через банкомат может увеличить операционные издержки предпринимателей и самозанятых до 1,5% от зачисляемых средств, полагает кандидат экономических наук Олег Абелев. По его словам, для бизнеса, который использует самоинкассацию как основной метод отчётности, месячный лимит в 1 миллион рублей станет критичным.

«Очевидно, что предприниматели будут осуществлять личные визиты в банк, чтобы вносить средства, а это, соответственно, [чревато] увеличением времени на трансакции и ростом издержек», — отметил собеседник «Абзаца».

Физические лица пострадают меньше. А вот предприниматели могут начать искать способы обойти ограничение, например, открывая счета в разных банках или привлекать родственников для внесения средств. Эксперт также не исключил, что в будущем лимит могут ужесточить, сделав его единым для всех счетов.

Напомним, Министерство финансов РФ, Росфинмониторинг и Центробанк ведут совместную разработку нормативного акта, который установит лимиты на внесение наличных средств на счета физлиц через банкоматы. Данная инициатива является частью мер по противодействию нелегальным финансовым операциям.

