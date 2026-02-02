У воды есть альтернатива: Ветврач назвал главные ошибки при мытье собак зимой

Мыть питомцев зимой можно, но только при строгом соблюдении температурного режима, правильной организации процесса и учёте индивидуальных особенностей животного. Врач указал, что наибольшую опасность представляет переохлаждение, особенно для короткошёрстных пород, молодых и пожилых животных, а также питомцев с ослабленным иммунитетом.
Важно следить за температурой воды и воздуха: вода должна быть комфортно тёплой, а помещение достаточно отапливаемым. Купание на улице или в холодных помещениях недопустимо, а сама процедура должна быть максимально короткой.
Андрей Руденко.
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ.
Эксперт также обратил внимание на необходимость правильной сушки после водных процедур, использовании специальных средств для животных и выборе подходящего времени для купания. Кроме того, он посоветовал рассматривать альтернативные способы очищения шерсти, если питомец боится воды, а также напомнил, что частые купания зимой могут навредить естественному защитному слою кожи.
«После купания животное необходимо вытереть полотенцем и, при необходимости, досушить феном для животных на низкой температуре. Использовать следует шампуни для животных, которые не пересушивают кожу и сохраняют естественный защитный барьер. Перед купанием можно слегка расчесать шерсть, чтобы убрать колтуны и облегчить мытьё, а если животное боится воды, альтернативой может быть использование влажных салфеток или сухого шампуня. Купание лучше проводить в первой половине дня, чтобы у питомца было время согреться до вечера. После прогулки на улице сразу мыть животное не обязательно — достаточно вытереть лапы и шерсть», — резюмировал Руденко.
Если питомец после душа дрожит, чихает, выглядит вялым, ветврач советует обратиться к специалисту. Нарушение защитного жирового слоя шерсти и кожи повышает риск простуды. Однако соблюдение температуры и правильной подготовки к водным процедурам безопасно и помогает поддерживать гигиену животного без ущерба для его здоровья.
Ранее ветврач рассказал Life.ru, что уличные реагенты зимой представляют угрозы для собак во время прогулок. предупредили владельцев о скрытых зимних угрозах для животных. У питомцев могут возникать раздражение кожи, трещины и даже интоксикация, если они будут облизывать лапы.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.