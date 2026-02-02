У воды есть альтернатива: Ветврач назвал главные ошибки при мытье собак зимой

«После купания животное необходимо вытереть полотенцем и, при необходимости, досушить феном для животных на низкой температуре. Использовать следует шампуни для животных, которые не пересушивают кожу и сохраняют естественный защитный барьер. Перед купанием можно слегка расчесать шерсть, чтобы убрать колтуны и облегчить мытьё, а если животное боится воды, альтернативой может быть использование влажных салфеток или сухого шампуня. Купание лучше проводить в первой половине дня, чтобы у питомца было время согреться до вечера. После прогулки на улице сразу мыть животное не обязательно — достаточно вытереть лапы и шерсть», — резюмировал Руденко.