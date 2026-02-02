За нарушениями ПДД следят парконы во Владивостоке

Во Владивостоке продолжается автоматический контроль за соблюдением правил дорожного движения. Нарушения фиксируют парконы, которые ежедневно работают во всех районах города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Водителям напоминают: за неправильную парковку можно не только получить штраф, но и лишиться автомобиля — его эвакуируют на спецстоянку. Чаще всего штрафы выписывают за стоянку под знаком «Остановка запрещена».
Кроме нарушений правил парковки, система фиксирует превышение скорости, движение без включенных фар или дневных ходовых огней, а также непристегнутые ремни безопасности у водителя и пассажиров.
Больше всего нарушений, по данным муниципального дорожного предприятия, происходит на улицах Светланской, Адмирала Фокина, Пушкинской, Верхнепортовой, Нейбута, Прапорщика Комарова, а также на Народном проспекте и проспекте Красного Знамени.
Проверки проводят совместно муниципальная служба эвакуации и Госавтоинспекция. Недобросовестных автомобилистов привлекают к ответственности, а машины, припаркованные с нарушениями, отправляют на спецстоянку.