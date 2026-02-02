В России могут обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП в некоторых случаях

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект в целях создания условий для «справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО». Согласно документу, парламентарии планируют обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст законопроекта.
Также, депутаты намерены обязать Центробанк публиковать статистику об уровне предъявления регрессных требований по России. Страховщики в таких случаях не смогут отказаться от взыскания денежных средств недобросовестных виновников ДТП.
Они также смогут пользоваться инфраструктурой электронного правительства. Эта мера существенно повысит осведомленность лиц, обязанных возместить ущерб по регрессному требованию страховщика, о наличии такого требования.
В России также предложили ввести новый штраф за отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП. Он будет назначаться независимо от виновности водителя.