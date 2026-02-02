В России могут обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП в некоторых случаях

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект в целях создания условий для «справедливого формирования тарифной политики по ОСАГО». Согласно документу, парламентарии планируют обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на текст законопроекта.