Выдры в финском порту испортили 25 новых машин, нанеся ущерб на 200 тысяч евро

Группа выдр нанесла серьезный ущерб партии новых автомобилей на складе в финском порту Ханко. Животные проникали внутрь машин, грызли электропроводку и салоны, испортив 25 автомобилей.
Общий ущерб, по оценкам специалистов, превысил 200 тысяч евро. Зоологи, опрошенные изданием Maaseudun Tulevaisuus, отметили, что такое поведение для выдр, питающихся в природе рыбой, нетипично. Они предположили, что причиной вандализма могли стать игривость и любознательность животных, а также возможный привлекательный запах некоторых изоляционных материалов в автомобилях.
На складе в Ханко, крупном логистическом узле, одновременно хранится более 10 тысяч новых автомобилей, ожидающих отправки покупателям. Эта площадка уже не раз привлекала внимание диких животных в последние годы. Владельцы склада теперь решают вопрос о дополнительной защите транспортных средств от неожиданных «посетителей», говорится в сообщении.
В июле прошлого года семейство из шести енотов пробралось на главную сборочную линию завода по производству самолета Airbus A220 недалеко от Монреаля и на некоторое время парализовало работу цеха.