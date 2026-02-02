Выдры в финском порту испортили 25 новых машин, нанеся ущерб на 200 тысяч евро

На складе в Ханко, крупном логистическом узле, одновременно хранится более 10 тысяч новых автомобилей, ожидающих отправки покупателям. Эта площадка уже не раз привлекала внимание диких животных в последние годы. Владельцы склада теперь решают вопрос о дополнительной защите транспортных средств от неожиданных «посетителей», говорится в сообщении.