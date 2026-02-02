Частная компания Space Energy планирует запустить ракету Kamchatka-1 в 2026 году

Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров. Конкретная дата старта будет определена позже, так как зависит от логистики и согласовательных процедур. Предварительно в качестве стартовой площадки выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области, где компании необходимо подготовить собственную стартовую позицию, поскольку существующие столы на российских космодромах не подходят под параметры их ракеты. Сейчас идёт процесс сбора документов для согласования использования полигона.
Старт будет транслироваться в режиме онлайн. Согласно данным компании, твердотопливная ракета Kamchatka-1 имеет длину чуть более пяти метров, диаметр 37 сантиметров и стартовую массу 297 килограммов.
Ранее сообщалось, что первый запуск перспективной метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью запланирован на период после 2030 года. Проект «Амур» разрабатывается Роскосмосом совместно с РКЦ «Прогресс».
