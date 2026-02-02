Частная компания Space Energy планирует запустить ракету Kamchatka-1 в 2026 году

Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров. Конкретная дата старта будет определена позже, так как зависит от логистики и согласовательных процедур. Предварительно в качестве стартовой площадки выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области, где компании необходимо подготовить собственную стартовую позицию, поскольку существующие столы на российских космодромах не подходят под параметры их ракеты. Сейчас идёт процесс сбора документов для согласования использования полигона.