Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частная компания Space Energy планирует запустить ракету Kamchatka-1 в 2026 году

Российская частная космическая компания Space Energy планирует осуществить первый суборбитальный запуск своей ракеты-носителя сверхлёгкого класса Kamchatka-1 в третьем квартале 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил главный конструктор компании Георгий Емелин.

Источник: Life.ru

Основной задачей миссии является достижение линии Кармана, условной границы космоса на высоте 100 километров. Конкретная дата старта будет определена позже, так как зависит от логистики и согласовательных процедур. Предварительно в качестве стартовой площадки выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области, где компании необходимо подготовить собственную стартовую позицию, поскольку существующие столы на российских космодромах не подходят под параметры их ракеты. Сейчас идёт процесс сбора документов для согласования использования полигона.

Старт будет транслироваться в режиме онлайн. Согласно данным компании, твердотопливная ракета Kamchatka-1 имеет длину чуть более пяти метров, диаметр 37 сантиметров и стартовую массу 297 килограммов.

Ранее сообщалось, что первый запуск перспективной метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью запланирован на период после 2030 года. Проект «Амур» разрабатывается Роскосмосом совместно с РКЦ «Прогресс».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.