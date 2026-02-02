В Россию за год въехали более 120 тысяч граждан стран Балтии

Из Эстонии в прошлом году в Россию приехали 45 909 человек, больше половины из них совершили частный визит, 13,5 тысячи граждан приезжали путешествовать. Из Литвы за указанный период приехали 29 678 человек, из них 17 тысяч — в частном порядке, 5,4 тысячи как персонал транспорта, более 4 тысяч — как туристы.