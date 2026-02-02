В Госдуме предложили увеличить штрафы за некачественную зимнюю уборку

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за несвоевременное удаление снега, наледи, сосулек с территории и элементов общего имущества в многоквартирном доме (включая кровли, козырьки, входные группы, лестницы, подходы, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды на земельном участке, входящем в состав общего имущества) должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 40 до 80 тысяч рублей, юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей.